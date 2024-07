Neu gegründete Tochtergesellschaft in Griechenland verdeutlicht das anhaltende Bestreben von Daiichi Sankyo, so vielen krebskranken Menschen wie möglich zu helfen

In Griechenland ist Brustkrebs die häufigste Ursache für krebsbedingten Tod bei Frauen und Lungenkrebs bei Männern 1

Griechenlands geografische Lage bietet eine einzigartige Möglichkeit, um die regionale Zusammenarbeit in ganz Europa zu erleichtern

Daiichi Sankyo (TSE: 4568) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine neue Tochtergesellschaft für sein Onkologie-Geschäft in Athen (Griechenland) eröffnet hat. Die Gründung unterstreicht das starke Engagement des Unternehmens, den Behandlungsbedarf von Patienten, die an Krebs leiden, zu decken. Thomais Konstantopoulou wurde zum Country Manager, Daiichi Sankyo Greece Single Member S.A. ernannt

"Wir freuen uns sehr, eine weitere neue Niederlassung in Europa zu eröffnen, um unsere innovativen Medikamente den Patienten zugänglich zu machen, die davon profitieren werden. Über Vertretungen in einem Land verfügen zu können ist der beste Weg, um dies zu erreichen", so Thomais Konstantopoulou, Country Manager, Daiichi Sankyo Greece. "Unsere Entscheidung, eine Präsenz in Griechenland zu gründen, entspringt unserem tief verwurzelten Engagement, möglichst vielen Krebspatienten mit unserem innovativen Portfolio helfen zu können stets mit dem Ziel, die Ergebnisse und die Lebensqualität zu verbessern. Darüber hinaus ist dies mit einer kontinuierlichen Anstrengung unterschiedlicher Stakeholder verbunden, um die Onkologie auf der Gesundheitsagenda des Landes nach oben zu schieben und den aktiven Dialog zu fördern. Daiichi Sankyo investiert in Griechenland in Übereinstimmung mit den Ambitionen des Landes, Bedingungen zu schaffen, die Innovation, Talentbindung, technologischen Fortschritt und Wirtschaftswachstum fördern. Wir konzentrieren uns darauf, sinnvolle Innovationen voranzutreiben und Arbeitsplätze auf nachhaltige Weise zu schaffen."

Daiichi Sankyo verfügt neben Vertretungen in Norwegen, Finnland, Schweden und Luxemburg über Niederlassungen in 14 europäischen Ländern. Europa war schon immer ein Schwerpunkt für die Arzneimittel des Unternehmens und eine Schlüsselregion für kontinuierliche Investitionen. Mit 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten in 12 Ländern nutzt Daiichi Sankyo ein globales Netzwerk, um Innovationen voranzutreiben. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs), wobei es sich um zielgerichtete Krebsmedikamente handelt, die Zielspezifität und Anti-Tumor-Aktivität in einem einzigen Molekül kombinieren.

"Von der Suche nach neuen Medikamenten und neuen Methoden der Wirkstoffentdeckung und -verabreichung bis hin zur Erbringung von Spitzenleistungen in unserer gesamten Organisation, wobei wir kontinuierlich neue Ideen prüfen steht die Innovation bei allem, was wir tun, an erster Stelle", so Dr. Dimitrios Krikelis, Head of Medical Affairs, Daiichi Sankyo Greece. "Selbst vor der Gründung der griechischen Tochtergesellschaft kooperierte Daiichi Sankyo durch unser klinisches Entwicklungsprogramm mit der lokalen Onkologiegemeinschaft. Wir haben das Glück, über Ärzte mit umfassender klinischer Expertise und eine lebendige Forschungsgemeinschaft in Griechenland zu verfügen."

Daiichi Sankyo ist bestrebt, durch die Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft, Regierungsorganisationen und Patientenvertretungen einen aktiven Beitrag zum griechischen Gesundheitsökosystem zu leisten, um Patienten, medizinischem Fachpersonal und Gesundheitsbehörden einen Mehrwert zu bieten.

Über Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo ist ein innovatives, weltweit tätiges Healthcare-Unternehmen, das zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beiträgt. Das Unternehmen setzt auf die Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung neuer Pflegestandards, um die Lebensqualität überall auf der Welt zu verbessern. Mit über 120 Jahren Erfahrung kann Daiichi Sankyo seine erstklassige Forschung und Technologie nutzen, um neue Modalitäten und innovative Medikamente für Menschen mit Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.daiichi-sankyo.eu

