New York - Der ehemalige Chef des US-amerikanischen Hedgefonds Archegos Capital Management, Bill Hwang, ist am Mittwoch in New York des Betrugs und der Marktmanipulation für schuldig befunden worden. Der Zusammenbruch von Archegos war für den Untergang der Credit Suisse mitverantwortlich. Die Geschworenen eines Bundesgerichts in Manhattan erklärten den ehemaligen Finanzmanager in zehn der elf Anklagepunkte für schuldig, wie mehrere US-Medien berichteten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...