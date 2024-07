FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit vorbörslichen Kursgewinnen haben am Donnerstag die Aktien von Gerresheimer auf die Zahlen zum zweiten Quartal reagiert. Um knapp 6 Prozent auf 108,90 Euro stiegen die Papiere auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit rückt eine Widerstandszone bei etwa 110 Euro wieder näher. An dieser war die Aktie in den vergangenen Monaten mehrfach gescheitert.

Vor allem im Geschäft mit Kunststoffverpackungen habe Gerresheimer gut abgeschnitten, kommentierte die Bank UBS in einer ersten Reaktion. Dieses habe die Schwäche des Segments Glasverpackungen ausgeglichen, das noch immer unter dem Abbau von Lagerbeständen leide. Gut sollte am Markt auch die Bestätigung der Jahresziele 2024 und 2025 ankommen, denn die Investoren seien mit Blick auf 2024 vorsichtig gestimmt./bek/jha/