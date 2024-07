© Foto: picture-alliance / ZUMA Press | Jonathan Alcorn



Die Tesla-Aktie verhält sich nach Ansicht des langjährigen Investors Bill Gross wie eine spekulative Aktie für Kleinanleger."Tesla verhält sich wie eine Meme-Aktie - nachgebende Fundamentaldaten, geradeaus steigende Preise", schrieb der ehemalige Chief Investment Officer und Mitbegründer der kalifornischen Investmentgesellschaft Pimco in einem Beitrag auf X. Und weiter: "Aber es scheint jetzt jeden zweiten Tag eine neue Meme-Aktie zu geben. Die meisten sind Pump and Dump." [twitter]1810744935064424778[/twitter] Die Tesla-Aktie befindet sich in einer mehrtägigen Gewinnsträhne. Ausgelöst wurde die Rallye zunächst durch Teslas Zahlen zur Fahrzeugproduktion und -auslieferung im zweiten Quartal, …