Erfolge in Studien und beschleunigte Zulassung

Die US-Tochter Asklepios Biopharmaceutical (AskBio) von Bayer hat bedeutende Fortschritte in der Entwicklung ihrer Gentherapie AB-1005 zur Behandlung von Parkinson erzielt. Das Medikament erhielt in den USA den Fast-Track-Status und in Großbritannien den Innovation Passport. Diese Anerkennungen sollen die Zulassung beschleunigen. AskBio rekrutiert derzeit Patienten für eine Phase-II-Studie in den USA. Ein endgültiger Marktzugang ist jedoch noch ein weiter Weg, da zunächst positive Ergebnisse aus weiteren Studienphasen erforderlich sind.

Bedeutung für die Bayer-Aktie

Die Zukunftsperspektiven für Bayers Gentherapie könnten das Vertrauen der Anleger stärken. Die derzeitigen klinischen Studienverlaufsdaten von AB-1005, die positive Sicherheitsergebnisse in Phase-Ib aufzeigten, könnten entscheidend für [...]

