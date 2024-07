Der britische Solar- und Energiespeicherentwickler hat eine Netzanschlussbestätigung für sein Projekt in Alfstedt in Niedersachsen erhalten. Es umfasst eine 35-Megawatt-Photovoltaik-Anlage und ein 400-Megawatt-Zweistunden-Batteriespeichersystem. von pv magazine EES-News. com Elements Green hat bei der Entwicklung seines Projekts im niedersächsischen Alfstedt einen bedeutenden Schritt nach vorn gemacht. Der britische Projektentwickler hat nach eigenen Angaben die Netzanschlussbestätigung erhalten. Nach seiner Fertigstellung wird das Projekt in Alfstedt eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 35 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...