In Freiburg starten Vereine eine Aktion, um gebrauchte Module zu Mini-PV-Anlagen umzubauen. Sie sollen noch am gleichen Tag in Betrieb gehen. Zwei Vereine aus dem Bereich PV und erneuerbare Energien wollen ausrangierte Solarmodule zu einem zweiten Leben als Mini-PV verhelfen. Sie wollen dazu in Freiburg eine Veranstaltung zum Upcycling starten. Es handelt sich um die Vereine Balkon.Solar und Solare Zukunft. Sie wollen zusammen mit 50 Helfenden und über 100 Bürgerinnen und Bürgern aus gebrauchten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...