München - Der FC Bayern hat den portugiesischen Mittelfeldspieler Joao Palhinha verpflichtet. Das teilte der Klub am Donnerstag mit.



Der 29-Jährige wechselt demnach vom englischen Premier-League-Club FC Fulham zum deutschen Rekordmeister. Der Nationalspieler unterschrieb in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.



"Joao Palhinha stand bereits im vergangenen Sommer beim FC Bayern hoch im Kurs - zu Recht", sagte Sportvorstand Max Eberl. "Es war wichtig, dass der Kontakt nie abgerissen ist." Palhinha habe unbedingt zum FC Bayern wechseln wollen und solche Spieler brauche man. "Er ist ein wichtiger Baustein für unsere Zukunft", so Eberl. "Er wird uns im Zentrum noch mehr Stabilität geben."



Eigentlich sollte der Portugiese bereits im vergangenen Sommer zu den Bayern wechseln, der Transfer war aber in letzter Minute geplatzt. Die Ablösesumme wurde zunächst nicht genannt, Medienberichten zufolge soll sie bei knapp unter 50 Millionen Euro liegen.