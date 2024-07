KION gab bekannt, dass das Konzernergebnis vor Minderheiten im 2. Quartal voraussichtlich 69 Mio. EUR betragen wird und damit die Konsenserwartung von 93 Mio. EUR verfehlt. Grund dafür ist eine Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts für die Einheit KION ITS Americas in Höhe von 22 Mio. EUR, die sich auch auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 auswirken wird. Durch die Wertminderung wurde der Geschäfts- oder Firmenwert von KION ITS Americas vollständig abgeschrieben, so dass das Risiko weiterer Goodwill-Abschreibungen für diese Einheit ausgeschlossen ist. mwb researchs Analysten gehen davon aus, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals ansonsten den Erwartungen entsprechen werden, mit einem Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau und einem bereinigten EBIT auf dem Niveau des ersten Quartals. Der Auftragseingang wird sich voraussichtlich von dem niedrigen Niveau des ersten Quartals erholen. Daher stufen die Analysten die Aktie trotz des schwachen Starts in Q1 von HALTEN auf KAUFEN hoch, mit unveränderten Schätzungen und einem unveränderten Kursziel von EUR 46,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG