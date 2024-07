FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND TARGET TO 76 (104) PENCE - 'EW' - BERENBERG STARTS IDOX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 81 PENCE - DEUTSCHE BANK RES, RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TO 'HOLD'(SELL). PRICE TARGET 600 P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES THE GYM GROUP TARGET TO 175 (170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 376 (377) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 11000 (11200) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES VIVENDI ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - BEST MEDIA-IDEA FOR H2 - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 4250 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2600 (3100) P - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'NEUTRAL'



