Erste Berichte vom jüngsten EZB-Forum im portugiesischen Sintra sowie die Wahlergebnisse in Großbritannien scheinen sich mit unserem wirtschaftlichen Basisszenario der "Mäßigung" in der Eurozone zu decken. Den Labour-Sieg der britischen Unterhauswahl kommentiert das Team von PGIM Fixed Income: Auf dem jährlichen Zentralbankforum der EZB wurde zudem in Forschungspapieren und Medieninterviews darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...