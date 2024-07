Die Nordex SE zieht neuerlichen Auftrag in Osteuropa an Land: Ende Juni 2024 hat der Windturbinenbauer mit der E energija group einen Vertrag über die Lieferung und Installation eines 42-MW-Windprojekts in Litauen unterzeichnet. Der Auftrag umfasst zudem einen Premium-Plus Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über 35 Jahre. Der Windpark entsteht nahe der Stadt Kunas. Die Auslieferung der Turbinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...