Rund zwei Wochen nach der Explosion und einem anschließenden Feuer ist die Ursache für den Zwischenfall an der Wasserstoff-Tankstelle in Gersthofen geklärt. Der Betreiber Tyczka Hydrogen will die Versorgung von Fahrzeugen mit Wasserstoff voraussichtlich im Herbst wieder aufnehmen. Ende Juni geriet die Wasserstoff-Tankstelle im bayerischen Gersthofen in Brand. Sie war nur wenige Tage zuvor im Beisein des Landeswirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eröffnet worden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, dennoch entstand erheblicher Sachschaden. Menschen kamen glücklicherweise ...

