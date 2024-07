Bedeutender Windkraftvertrag abgeschlossen

Die Nordex SE hat einen bedeutenden Auftrag in Osteuropa erhalten und damit ihre Position auf dem Aktienmarkt gestärkt. In Zusammenarbeit mit einer regionalen Energiegruppe wird Nordex im Jahr 2024 ein 42-Megawatt-Windprojekt in der Nähe der Stadt Kunas in Litauen realisieren. Das Projekt umfasst die Lieferung und Installation von sechs Turbinen der Delta4000-Serie sowie einen umfassenden Premium-Plus Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über eine Laufzeit von 35 Jahren. Diese Nachricht hat die positive Entwicklung der Nordex-Aktie weiter beflügelt, die seit Jahresbeginn eine deutliche Erholung verzeichnet.

Langfristige Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Analysten sehen den Abschluss dieses Projekts als starkes Signal für das zukünftige Wachstumspotenzial von Nordex. Die [...]

