Plus 70 % seit Jahresanfang. Damit hat die Nordex-Aktie auch Optimisten überrascht. Kann der Windkraft-Anlagenbauer seine Erfolgsserie fortsetzen? Zuletzt wurde ein starker Auftragseingang gemeldet. Doch Analysten bleiben vorsichtig. Dagegen nimmt die von uns angesprochene Sommerrally bei Power Metallic Mines Formen an. Das Weltklasse-Multi-Metall-Projekts steht vor einer neuen Explorationsphase und mit einem geschickten Zukauf hat man das Gebiet massiv ausgeweitet. Mit positivem Newsflow sollte es in Richtung Jahreshoch gehen. Dagegen ist bei SFC etwas Ernüchterung eingekehrt. Der Rüstungsplay wächst nicht so schnell wie vielleicht gedacht. Was kann den Kursrückgang seit Mai stoppen?

