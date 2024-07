DJ PTA-News: Aluflexpack AG: Unterstützung einer Innovation im Getränkedosenmarkt

Reinach (pta/11.07.2024/12:00) - Aluflexpack AG, ein führender Hersteller hochwertiger zirkulärer flexibler Verpackungs- und Barrierelösungen, ist stolz darauf, an der Entwicklung der RE-LID-Lösung, einem wiederverschliessbaren Deckel für Dosen aus Aluminium, beteiligt zu sein. Als erfolgreicher Verpackungshersteller haben wir diese Innovation von der Konzeption an mit unserem Know-How über Materialien unterstützt.

Diese nachhaltige, wiederverschliessbare und vollständig rezyklierbare Getränkedose aus Aluminium erhöht den Komfort für den Konsumenten, indem sie den Karbonisierungsgrad bewahrt und den Inhalt frisch hält. Die Lösung unterstützt mit ihrer hohen Rezyklierbarkeit und geringen CO2-Emissionen die Kreislaufwirtschaft und führt zu einer Verringerung des gesamten ökologischen Fussabdrucks von Getränkedosen, indem sie den Verbrauchern ermöglicht, vom Konsum mehrerer kleiner Verpackungseinheiten auf wenige größere Einheiten umzusteigen. Dies steht im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitstrends und Kundenanforderungen nach umweltfreundlicheren Lösungen. Die Aluflexpack-Gruppe arbeitet in diesem Aspekt weltweit mit Kunden zusammen, um umweltfreundliche und effizientere Verpackungslösungen anzubieten.

Der CEO von Aluflexpack, Johannes Steurer, betont die strategische Bedeutung dieser neuen Entwicklung und sagt: "Wir haben die Partnerschaft mit der Re-Lid Engineering AG (REL) begonnen, inspiriert durch unser strategisches Ziel, den Erfolg von Verpackungen für unsere Kunden und Endkonsumenten sicherzustellen. Bei der Entwicklung der RE-LID-Lösung haben wir sowohl internes Wissen und Know-how als auch Spezialisten aus der gesamten Wertschöpfungskette eingebunden, um uns den Weg zu unserer angestrebten Position als führender Anbieter innovativer und nachhaltiger Verpackungslösungen zu ebnen. Die Zusammenarbeit mit Start-ups wie REL ermöglicht es uns, wegweisende Ideen und Technologien zu integrieren und die Kreislaufwirtschaft durch die Förderung von rezyklierbarem Aluminium zu unterstützen. Dies steht im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitspraktiken und den Präferenzen der Konsumenten und stellt gleichzeitig sicher, dass wir ein Erfolgsfaktor für unsere Kunden bleiben."

Nach Angaben der Aluminium Association werden allein in den Vereinigten Staaten jährlich etwa 100 Milliarden Getränkedosen aus Aluminium hergestellt, wobei die weltweiten Zahlen noch wesentlich höher sind. Das Potenzial für wiederverschliessbare Lösungen wie RE-LID ist vielversprechend. Diese Dosen bieten Vorteile wie die Erhaltung der Frische von Getränken und die Verringerung von Lebensmittelabfällen. Dadurch werden gleichermassen Kundennutzen und Nachhaltigkeit gefördert.

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Die langjährigen Kundenbeziehungen mit lokal agierenden Unternehmen und internationalen Grosskonzernen werden durch fundiertes branchenspezifisches Know-How, Flexibilität im Kundenservice und Innovationskraft untermauert. Die Aluflexpack, mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über Produktionsstandorte in der Schweiz, Frankreich, Polen, Türkei, Kroatien, Tunesien und den USA. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 1'602 Mitarbeiter.

Some of the information contained in this press release may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, meaning that actual results may differ materially from those in this press release as a result of various factors. Aluflexpack AG is not obliged to publicly update or revise any forward-looking statements.

