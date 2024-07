Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland im Juni lag exakt im langjährigen Mittel. Während der Südosten, Mitteldeutschland und die Ostsee am meisten Sonne abbekamen, war die Sonneneinstrahlung im Schwarzwald und seinen Ausläufern ungewöhnlich gering. Der Juni 2024 war so sonnenreich wie im langjährigen Durchschnitt. So lag die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 165 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...