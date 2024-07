München (ots) -Die Telekom blickt sehr zufrieden auf den Verlauf der UEFA EURO 2024 in Deutschland. Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships: "Unsere Drei-Säulen-Strategie für das größte Sportereignis des Jahrzehnts ist voll aufgegangen. Wir haben gezeigt, dass die Telekom in allen Bereichen verlässlicher Partner der UEFA ist. Noch nie wurde so viel zu einer Europameisterschaft berichtet und in den Sozialen Medien geteilt. Unsere Highspeed-Netze haben höchste Datenlasten ausgehalten, die Bilder des Turniers wurden über unsere Glasfaserkabel in die ganze Welt übertragen. Gleichzeitig haben wir mit MagentaTV alle 51 Spiele in bester Qualität auf drei Kanälen realisiert - und damit Millionen Zuschauende zuhause, in den Fan-Zonen der UEFA und örtlichen Public Viewings sowie in Kneipen und Restaurants erreicht. Mit Sponsoring-Aktivitäten wie dem Fahnenteam-Programm haben wir bei vielen Menschen in Deutschland für unvergessliche Momente gesorgt und sie für den Fußball begeistert."MagentaTV mit Rekordwerten in allen BereichenSowohl bei den Gesamtzuschauer*innen als auch bei der Zuschauerzahl pro Spiel hat die Telekom bei der EURO 2024 neue Bestmarken aufgestellt. Insgesamt haben bei MagentaTV mehr als 70 Millionen Zuschauer*innen die 51 Spiele auf den drei EURO-Kanälen verfolgt. Damit konnte MagentaTV die Reichweite im Vergleich zur Fußball Weltmeisterschaft 2022 verdoppeln. Außerdem wurde mit rund 4,5 Millionen Zuschauer*innen bei der exklusiven Achtelfinal-Begegnung "Österreich gegen Türkei" ein neuer Bestwert bei einem Einzelspiel erreicht. Zuvor lag dieser bei rund 2,3 Millionen Zuschauenden bei der Vorrundenpartie "Schweiz gegen Ungarn", die ebenfalls exklusiv bei MagentaTV ausgestrahlt wurde. Externe Medienpartner freuten sich über exklusive Clips der Spielszenen. Das MagentaTV-Team lieferte im Turnierzeitraum mehr als 1.000 Kurzvideos aus, die eine Reichweite von mehr als zehn Millionen Aufrufen generierten.Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom: "Wir haben unsere Ziele für die EURO in hohem Maße übertroffen und konnten die Nutzung von MagentaTV deutlich steigern. Die Tage mit den Exklusivspielen waren die stärksten Absatztage aller Zeiten. Was uns besonders gefreut hat, ist die Performance unseres Moderations- und Expert*Innen-Teams. Sie sind bei unseren Kundinnen und Kunden hervorragend angekommen. Niemand zeigte mehr Fußball als wir. Und niemand zeigte es fachlich besser aufbereitet. Das zeigt auch das Feedback in den Medien und auch in den Sozialen Medien."Spitzenwerte im Mobilfunknetz der TelekomAuch das Mobilfunknetz der Telekom lief während der gesamten Fußball-Europameisterschaft stabil auf Hochtouren. Bundesweit wurden insgesamt rund 260 Millionen Gigabyte Daten transportiert. Den höchsten Datenverkehr verzeichnete der 5. Juli: Rund um die Spiele "Spanien-Deutschland" und "Portugal-Frankreich" wurden an diesem Tag rund 10,7 Millionen Gigabyte im Netz der Telekom übertragen. In der Einzelwertung der Spiele führt die Partie Niederlande gegen Türkei im Viertelfinale. Im Olympiastadion in Berlin gingen hier mehr als 5.700 Gigabyte durchs Netz.Gewitter und Handspiel sorgen für DatenrekordeBesondere Ereignisse sorgten für besonders viel Datendurchsatz: Einen neuen Datenrekord gab es bei der Partie "Deutschland - Spanien" im Viertelfinale am 5. Juli: Um 20:20 Uhr, kurz nach dem umstrittenen Ball an der Hand des Spaniers Cucurella. erreichte der Datendurchsatz bundesweit 2.047 Gigabit pro Sekunde. Zum Vergleich: Der Datendurchsatz von 2000 Gbit/s entspricht einer Menge von ca. 50.000 hochauflösenden Fotos, die in einer Sekunde gleichzeitig durchs Netz gehen. Zuvor hatte bereits die Partie "Deutschland-Dänemark" am 29. Juni einen Rekord beschert. Hier waren das Gewitter und die Spielunterbrechung der Auslöser für den Datenpeak von 1767,63 Gigabit pro Sekunde.Stadion- und FanzonenrankingInsgesamt verbrauchten die Fans in den zehn EM-Stadien während der 50 Spiele bis zum EM-Finale über 150.000 Gigabyte. Im Stadion-Ranking lag Dortmund vor Berlin und München. In den Fan-Zonen der zehn EM-Städte waren es bis zum Finale rund 390.000 Gigabyte. Die Fanmeile am Brandenburger Tor verzeichnete die höchste Datennutzung, gefolgt von den Fanzonen am Frankfurter Mainufer und in Hamburg am Heiligengeistfeld. Der 5G-Anteil lag bei den Kunden der Telekom rund um die Stadien und Fan-Zonen bei bis zu 50 Prozent. Die beliebtesten Apps waren Instagram, Facebook und WhatsApp. Die meisten ausländischen Fans im Netz kamen aus den Niederlanden, der Schweiz und Österreich. Die Telekom hatte ihr Mobilfunknetz in allen zehn EM-Stadien nochmal deutlich erweitert und insgesamt rund 750 neue 5G-Antennen installiert. Für die Festnetzversorgung verlegten die Technikteams in den Stadien außerdem 13.000 Patch-Kabel und mehr als 80 Kilometer Glasfaser.Hohe Markensichtbarkeit bei bester StimmungAuch die Fahnenteam-Aktion bewertet die Telekom als großen Erfolg. Insgesamt wurde für rund 600 Kinder der Traum Realität, einmal an der Seite der Fußball-Stars in ein voll besetztes Stadion einzulaufen. Die Aktion kam im Vorfeld des Turniers auf rund 90 Millionen Aufrufe, 72.000 offizielle Bewerbungen gingen dafür bei der Telekom ein.Besonders groß war der Andrang auf der Fan-Zone in Berlin vor der Telekom Fan World. Mehr als 20.000 Menschen wollten während der EURO die interaktive Markenwelt der Telekom hautnah erleben.Insgesamt waren mehr als sechs Million Menschen auf den Fan Zones der UEFA zu Gast und haben die Spiele über MagentaTV bei den Public Viewings verfolgt. Hinzu kommen tausende Bars und Kneipen sowie weitere Public Viewings, die von der Telekom mit MagentaTV versorgt wurden.Der Erfolg des Engagements spiegelt sich auch in der Markenwahrnehmung der Menschen in Deutschland wider. So zeigt sich. im Markenmonitor von YouGov, dass der Brand-Index der Telekom in den vergangenen vier Wochen um 23 Prozent von 19,1 auf aktuell 23,5 Punkte gestiegen ist. Damit erreicht die Telekom ein All-Time-High und ist führend in der Telekommunikationsbranche. Der Brand-Index misst die Markenbewertung aus Verbrauchersicht anhand sechs verschiedener Aspekte wie Qualität, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Allgemeiner Eindruck, Arbeitgeber-Image.Reichweiten-Rekorde in den sozialen MedienAuch die Social-Zahlen erreichen bei der EURO Rekordwerte im Vergleich zu den vorangegangenen Turnieren. Insgesamt wurden im Turnierzeitraum mehr als 3.200 Postings über die Kanäle der Telekom abgesetzt und mehr als 580 Millionen Impressionen generiert. Besonders beeindruckend ist die Zahl von mehr als 450 Millionen Videoaufrufen auf den offiziellen Telekom-Kanälen. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 150 Prozent gegenüber der WM 2022.Alle Spiele bei MagentaTVAls offizieller nationaler Partner der UEFA EURO 2024 unterstützt die Telekom das Fußball-Highlight des Jahres in den Bereichen Telekommunikationsdienste, Sponsoring und Medienrechte. Die Telekom stellt mit MagentaTV die einzige Plattform, die vom 14. Juni bis 14. Juli alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 gezeigt hat. Fünf Partien davon waren exklusiv. Zum Abschluss startet die Berichterstattung vor dem Finale am Sonntag bereits ab 19:00 Uhr.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/5821095