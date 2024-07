Die Aktie von Pepsico ist eine, die man in der Regel einfach sehr gerne im Depot liegen hat. Denn in den vergangenen Jahrzehnten lieferte der Getränke- und Nahrungsmittelhersteller beständig gute Resultate, die für eine erfreuliche Kursentwicklung sorgten. Zudem wurde die Dividende seit 1972 jedes (!) Jahr angehoben. Doch aktuell schwächelt der Chart. So hat Pepsico ein durchwachsenes zweites Geschäftsquartal hinter sich. So stieg der Umsatz in den 12 Wochen bis zum 15. Juni um 0,8 Prozent auf 22,5 ...

