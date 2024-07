Die Aktivitäten an den Devisenmärkten bleiben in der zweiten Wochenhälfte nach der zweitägigen Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Kongress gedämpft. Am Donnerstag stehen die Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Juni auf dem Wirtschaftskalender, die das Potenzial haben, die Volatilität in die Höhe zu treiben. Auch die wöchentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...