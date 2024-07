Im frühen Handel ist die Aktie von Siemens Energy am heutigen Donnerstag auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Damit wurde der höchste Stand seit Juli 2021 erreicht, als die Aktie bei 27,65 Euro notierte. Auch ein sehr bearishes Kursziel von JPMorgan kann die gute Stimmung beim Energietechnikkonzern nicht trüben.Analyst Akash Gupta hat einen Ausblick auf die Berichtssaison in der Investitionsgüterbranche gegeben. Demnach dürfte sich im zweiten Quartal am Bild gegenüber dem ersten Quartal kaum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...