Actien-Börse Nr. 28

Das ist nichts Neues, aber mit erheblichen Hochstufungen verbunden, die sich allein aus der Konzernbilanz ergeben. Dem aktuellen CONTI-Marktwert von rund 12 Mrd. € steht ein gesicherter Wert allein des Reifengeschäfts von 12 bis 13 Mrd. € bei einem Umsatz von rund 14 Mrd. €. Das sind weniger als 40 % des Konzernumsatzes von 40 Mrd. €.Dem angekündigten Umbau folgte der erste Kurssprung von knapp 10 % vergangene Woche. Der rechnerische Gewinn je Aktie steigt auf aktuell 9,54 € und ergibt ein KGV von lediglich 6,3. Das ist weit unter Wert. Ein Spin-off des Tech-Sektors liegt weiterhin auf dem Vorstandstisch. Die Entscheidung darüber obliegt de facto dem AR-Chef, der die Verbindung zum Großaktionär hält. Die darin liegenden Potenziale bleiben noch offen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Weitere Themen der u. a.:- Die Notenbanken liegen seit drei Jahren total schief- Jede neue Regierung steht vor dem Problem der Schulden- DAX und CAC 40 sind die wichtigsten Indizes im Euroraum- AIRBUS-Chef Faury hat uns gelinkt- Ein kleiner Weltmeister will noch größer werden- Der VARTA-Turnaround ist ein Überlebensspiel- Am internationalen Chipmarkt wetterleuchtet es