Nach dem Rekordlauf zur Wochenmitte und nach neuen Inflationsdaten dürften die US-Aktienmärkte am Donnerstag mit moderaten Gewinnen starten. 30 Minuten vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 39.815 Punkten. Der Nasdaq 100 wird 0,3 Prozent im Plus bei 20.738 Punkten erwartet. In den USA schwächte sich der Preisauftrieb im Juni stärker ab als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 3,0 Prozent, nach 3,3 Prozent im Vormonat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...