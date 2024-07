Die EUR/USD-Paarung gewinnt den zweiten Tag in Folge an Stärke, während der USD schwächer tendiert - Das technische Setup begünstigt bullishe Händler und unterstützt die Aussichten auf weitere Kursgewinne - Die politische Unsicherheit in Frankreich könnte die Kursgewinne im Vorfeld des wichtigen CPI-Berichts aus den USA begrenzen - Die EUR/USD-Paarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...