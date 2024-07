Der Verband für nachhaltige Agri-PV sieht in den nun veröffentlichten Vorgaben eine unzureichende Abgrenzung zu herkömmlichen Freiflächenanlagen. Dennoch ist die Norm ein wichtiger Baustein für die künftge Regulatorik in Agri-Photovoltaik-Segment. Der Verband für nachhaltige Agri-PV (VnAP) begrüßt ausdrücklich die neue Norm DIN SPEC 91492, die Anforderungen an die Nutztierhaltung im Zusammenhang mit Agri-Photovoltaik-Anlagen definieren soll. Allerdings seien "differenziertere und strengere Rahmenbedingungen" notwendig, erklärte der Verband am Donnerstag. Ansonsten drohe eine unzureichende Abgrenzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...