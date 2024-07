Fünf in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisationen erhalten von der Rimini Street Foundation Fördermittel in Höhe von jeweils 10.000 GBP zur Unterstützung von Familien und Gemeinschaften in der Region London

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle- und SAP-Software sowie AWS-Partner, hat heute die Gewinner seines dritten jährlichen Förderprogramms RMNI LOVE bekannt gegeben, die jeweils 10.000 GBP erhalten, um ihren bedeutenden Einfluss in ihren Communitys zu stärken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240710387624/de/

Rimini Street Announces the 2024 RMNI LOVE £50,000 Grant Program Winners (Graphic: Business Wire)

Die finalen Gewinner des Programms sind Children Ahead, Fight Against Blindness (FAB), Parenting Special Children (PSC), Room to Heal und The Vavengers.

"In unserem dritten Jahr, in dem wir unsere RMNI LOVE durch unser spezielles Stipendienprogramm zelebrieren und weitergeben, haben wir London als Austragungsort für diese spektakuläre Spendenaktion ausgewählt", berichtet Janet Ravin, Gründerin und Vorsitzende des Komitees der Rimini Street Foundation. "So viele starke Nominierungen zu erhalten und nur fünf Gewinner auswählen zu dürfen, ist ein äußerst schwieriger Prozess, da jede einzelne Mission einzigartig ist. Bei diesem Prozess haben wir ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse der Londoner Bevölkerung gewonnen und sind dankbar für die Gelegenheit, die bestehenden Herausforderungen durch unser Förderprogramm zu lindern und denjenigen, die jetzt und in Zukunft Unterstützung brauchen, mehr Hoffnung zu geben."

So wurden die Gewinner des Förderprogramms ausgewählt

Das sorgfältige Verfahren zur Auswahl der fünf besten Wohltätigkeitsorganisationen, die die Förderung der Rimini Street Foundation erhalten, einem privat finanzierten Wohltätigkeitsprogramm von Rimini Street, Inc. und seinen weltweiten Tochtergesellschaften, bestand aus einem dreistufigen Qualifikations-, Ausschluss- und Abstimmungsverfahren. Die erste Runde des Auswahlverfahrens wurde geleitet von ausgewählten Teammitgliedern aus Großbritannien, dann von allen regionalen Committee-Mitgliedern, die die verschiedenen Kulturen und Hintergründe der Kollegen von Rimini Street repräsentieren, und schließlich von dem Führungsteam aus Committee Chair, Committee Lead und Committee Secretary.

Das sind die Gewinner des Förderprogramms RMNI LOVE 2024

Children Ahead: Children Ahead wurde 2010 durch Eltern von Kindern mit Lernschwierigkeiten gegründet und adressiert den Bedarf an speziellen Hilfsangeboten. Das Ziel der Organisation besteht darin, die langfristigen Bildungs-, Gesundheits- und Beschäftigungschancen von Kindern zu verbessern, indem sie die Folgen unbehandelter psychischer Probleme vermeidet und abmildert und den Kindern wichtige Fähigkeiten vermittelt. Mit dem Zuschuss in Höhe von 10.000 GBP werden 12 Psychotherapiesitzungen für 20 gefährdete Kinder sowie Mentoren- und Freundschaftsprogramme für 20 Kinder in Krisenzeiten finanziert.

Fight Against Blindness (FAB): FAB wurde 2008 ins Leben gerufen und unterstützt Kinder und Jugendliche mit Sehkraftverlust und Sehbehinderung in ganz Großbritannien dabei, ihr gesamtes Potenzial auszuschöpfen sowohl im Bereich der Bildung als auch bei ihrer sozialen Entwicklung. Mit ihrer Arbeit werden Hindernisse abgebaut, Vertrauen geschaffen und praktische Hilfsmittel zur Förderung des Wohlbefindens angeboten. Mit dem Zuschuss werden spezialisierte Psychologen für die Einzelbetreuung von etwa 65 Kindern und Jugendlichen mit Sehkraftverlust finanziert, wodurch die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der jungen Londoner gestärkt werden.

Room to Heal: Room to Heal unterstützt Flüchtlinge und Asylsuchende aus über 30 Ländern bei der Überwindung ihrer Traumata durch Folter, Menschenhandel und vielfältige Verletzungen von Menschenrechten. Ihr Ziel ist es, maßgeschneiderte Hilfsangebote zu unterbreiten, um den Überlebenden die bestmöglichen Voraussetzungen zu geben, damit sie ihr Leben wieder aufbauen und einen erfolgreichen Heilungsprozess vollziehen können. Der Zuschuss in Höhe von 10.000 GBP wird für ganzheitliche Unterstützungsprogramme, psychologische Betreuung, Einzelfallhilfe und Unterstützung von Gemeinschaften eingesetzt.

Parenting Special Children (PSC): PSC bietet Eltern und Betreuern von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen und frühkindlichen Traumata spezielle Hilfsangebote. Ihr Ziel ist es, positive und dauerhafte Veränderungen im Leben derjenigen anzustoßen, die sie brauchen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 bietet die gemeinnützige Organisation eine spezialisierte Begleitung für Eltern und adressiert zahlreiche Probleme wie soziale Isolation, geringes Selbstwertgefühl, Stress und Ängste, Schlafprobleme, Gewalt zwischen Kindern und Eltern, psychische Krisen und finanzielle Notsituationen. Der Zuschuss in Höhe von 10.000 GBP wird für mehrere lebensverändernden Projekte und zur Durchführung von Workshops in verschiedenen Sprachen für bedürftige Familien verwendet.

The Vavengers: Diese von Überlebenden geleitete Organisation setzt sich für alle Frauen ein, die Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation/Cutting, FGM/C) und anderen Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen (VAWG) geworden sind. The Vavengers wurde 2014 von einer Gruppe von überlebenden Frauen und Aktivistinnen mit dem Ziel gegründet, das Bewusstsein für FGM/C zu schärfen und sie mit vereinten Kräften zu beenden durch Aufklärung, Zusammenarbeit, Hilfsangebote und Empowerment. Ihre Arbeit beinhaltet die Einrichtung von Anlaufstellen für gefährdete Frauen, die Durchführung von Bildungsworkshops für Unternehmen und Organisationen sowie die Umsetzung nationaler und internationaler Kampagnen, die FGM/C und VAWG auf die politische und gesellschaftliche Agenda setzen.

Erfahren Sie mehr über die Rimini Street Foundation und die bisher mehr als 525 unterstützten Wohltätigkeitsorganisationen, und genießen Sie die Höhepunkte der RMNI LOVE Grant Day Celebration 2023, die während des Street Smart-Kundenevents in Tokio, Japan, in Anwesenheit von Hunderten von Führungskräften ausgerichtet wurde.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und stellt eine umfangreiche Produktfamilie einheitlicher Lösungen für Betrieb, Verwaltung, Support, Anpassung, Konfiguration, Anbindung, Schutz, Überwachung und Optimierung von Unternehmens-, Datenbank- und Technologiesoftware bereit und ermöglicht seinen Kunden, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, die Kosten erheblich zu senken und Ressourcen für Innovationen freizusetzen. Bis heute haben sich über 5.500 Fortune 500, Fortune Global 100, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus verschiedenen Branchen für Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Softwarelösungen für Unternehmen entschieden. Weitere Informationen finden Sie unter riministreet.com. Folgen Sie Rimini Street auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "künftig", "beabsichtigen", "können", "Ausblick", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder anderen ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten in Verbindung mit der Verteidigung in anhängigen oder neuen Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um Unterlassungsklagen gegen einige unserer Geschäftspraktiken zu erfüllen, und die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und Kosten; Veränderungen des geschäftlichen Umfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen rezessiver wirtschaftlicher Trends und Veränderungen der Wechselkurse sowie der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung des Marktes für Unternehmenssoftwaremanagement und -support und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter zu erschließen; der starke Wettbewerb innerhalb der Branche für Software-Supportdienstleistungen; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios sowie der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu erzielen, unsere Umsatzkosten zu steuern und Umsätze präzise zu prognostizieren; Schätzungen unseres adressierbaren Gesamtmarktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Kundenbindungsrate exakt vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal, einschließlich Vertriebspersonal, zu rekrutieren und an uns zu binden sowie wichtige Mitarbeiter im Unternehmen zu halten; die Herausforderungen eines rentablen Wachstumsmanagements; unsere Notwendigkeit und Fähigkeit, zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen aufzunehmen und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um erhöhte Investitionen in unser Wachstum zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Rechnungslegung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu schützen und weiterzuentwickeln; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstiger Ergebnisse von Steuerpositionen, oder unser Versäumnis, angemessene Steuerrückstellungen anzulegen; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG); die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und betrieblichen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die sich aus dem Übergang zum SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergeben; die Frage, ob unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Form 10-Q, der am 2. Mai 2024 eingereicht wurde, erörtert und regelmäßig in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Form 10-K, den Quartalsberichten auf Form 10-Q, den aktuellen Berichten auf Form 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240710387624/de/

Contacts:

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com