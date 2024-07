Anzeige / Werbung

Beiersdorf Aktie: Nivea, Tesa und Co. weiter gefragt! DAX-Wert mit weiterem Potential?

Die Beiersdorf AG ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Deutschland. Es ist vor allem für seine Hautpflegeprodukte bekannt und gehört zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Das Unternehmen wurde 1882 von dem Apotheker Paul Carl Beiersdorf gegründet und hat sich seitdem zu einem globalen Konzern entwickelt. Er legte den Grundstein für das Unternehmen im Jahr 1882 mit dem Patent für die Herstellung von medizinischen Pflastern. 1890 verkaufte er die Firma an den Apotheker Oscar Troplowitz, der die Marke NIVEA einführte und damit den Grundstein für den weltweiten Erfolg legte. Unter seiner Leitung expandierte das Unternehmen stark und entwickelte weitere erfolgreiche Marken und Produkte.

Heute ist Beiersdorf vor allem für seine Marke NIVEA bekannt, die eine der weltweit größten und bekanntesten Hautpflegemarken ist. Weitere wichtige Marken des Unternehmens sind Eucerin mit vielen medizinischen Hautpflegeprodukten, La Prairie als Luxus-Hautpflegemarke, Hansaplast für die Wundversorgung, die Labello Lippenpflegeprodukte und Florena als "Natürliche Hautpflege". Damit reicht die Produktpalette von Feuchtigkeitscremes und Sonnenschutzmitteln bis hin zu medizinischen Hautpflegeprodukten und Kosmetika.

Diese Vielfalt reflektiert mittelfristig auch der Aktienkurs, der allerdings in diesem Jahr nur leicht positiv tendiert. Mit der Bestätigung der Jahresziele in der letzten Analystenkonferenz Mitte Juni dürfte jedoch der Wachstumspfad intakt bleiben. Der Chart der Aktien ist es - wir analysieren ihn gern zum Schluss des Videos im Multi-Märkte Konto mit TradingView.

