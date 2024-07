© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Nach einer gewaltigen Aufholjagd geht die Aktie von Tesla am Donnerstag zu Boden - das mit großer Spannung erwartete Robotaxi-Event wird verschoben!Um atemberaubende 50 Prozent hat sich die in diesem Jahr lange vom Gesamtmarkt abgehängte Aktie von Tesla in den vergangenen Wochen verteuern können. Erst Erleichterung und Hoffnung ... Anleger reagierten einerseits mit großer Erleichterung auf die Auslieferungszahlen zum abgelaufenen Quartal. Die fielen etwas besser aus als erwartet. Andererseits heizte CEO Elon Musk seinen Fans und der Aktie mit großen Versprechungen ordentlich ein. Mit der Ankündigung eines Durchbruchs beim autonomen Fahren und dem seit Jahren erwarteten Start sogenannter …