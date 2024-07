© Foto: Andre M. Chang - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Wenn die Ergebnisse von Nvidia so ausfallen wie erwartet, dürfte der Kurs des KI-Spezialisten noch in diesem Jahr auf 250 US-Dollar klettern, sagt ein Tech-Investor. Wie es dazu kommen kann.Auch wenn sich Nvidia seit Beginn dieses Jahres fast verdreifacht hat, könnte das Wachstumspotenzial des KI-Riesen weiter gewaltig sein. Noch in diesem Jahr könnte sich der Marktwert des Chipkonzerns auf 6 Billionen US-Dollar fast verdoppeln, erwartet Eric Jackson von EMJ Capital. Die Quartalsberichte im August und November dürften überzeugend ausfallen und das anhaltend starke Interesse an den H100 und H200 Chips sowie das Potenzial der neuen KI-zentrierten Blackwell Chips von Nvidia aufzeigen, …