Die Quartalsberichtssaison wirft ihre Schatten voraus. In einigen Tagen geht es los. Auch Tilray Brands muss dann Farbe bekennen. Der aktuelle Versuch, einen Boden auszubilden, kommt damit auf den Prüfstand.Zwischen Optimismus und Ernüchterung Quartalsberichte sind bekanntermaßen das Salz in der (Börsen)Suppe. Für Unternehmen bietet sich die Gelegenheit, auf das Erreichte zu verweisen und für die Zukunft Geplantes zu skizzieren. Aktionäre blicken daher erwartungsvoll auf diese Termine. Nicht immer wurden die Erwartungen jedoch in der Vergangenheit erfüllt. Tilray Brands im Fokus Auch Tilray Brands konnte in den letzten Quartalen nicht immer überzeugen. Allerdings machte das Unternehmen in …