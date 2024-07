Marktreaktionen und Kursentwicklung

Die Bayer AG hat einen wichtigen regulatorischen Meilenstein erreicht: Ihre Tochtergesellschaft in den USA erhielt den begehrten Fast-Track-Status der FDA für eine Gentherapie zur Behandlung von Parkinson. Das Forschungsprogramm AS-1005, betreut vom Biotechnologieunternehmen Asklepios Biopharmaceutical, befindet sich aktuell in der Phase-II-Studie. Dieser Entwicklungsfortschritt brachte der Bayer-Aktie einen markanten Kurssprung um 2 Prozent auf dem DAX, was die Anleger optimistisch stimmt.

Positive Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Die Nachricht kam zeitgleich mit unerwartet positiven US-Inflationsdaten, die den DAX um insgesamt 0,7 Prozent auf 18.535 Punkte steigen ließen. Marktteilnehmer betonten, dass erfolgreiche Phase-II-Studien in der Regel wegweisend für positive klinische Ergebnisse in Phase-III sind, was Bayer in eine vielversprechende Position rückt. Dies schuf eine günstige Marktstimmung, die auch weitere Aktien, wie die von Sartorius und Vonovia, nach oben zog. Zugleich fielen die Renditen deutlich, was zinsreagible Branchen wie Immobilien- und Versorgertitel begünstigte.

Mit diesem Fortschritt in der Medikamentenentwicklung und der erhöhten Investorenstimmung präsentiert sich Bayer derzeit als eine Aktie mit vielversprechendem Potenzial auf dem Gesundheitsmarkt.

