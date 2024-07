Die amerikanische Trader-Legende Jesse Livermore hat es vor vielen Jahren auf den Punkt gebracht: "Es gibt eine Zeit, um long zu gehen, eine Zeit, um short zu gehen - und eine Zeit, um angeln zu gehen." Alle drei Marktphasen hat die Aktie der Smartbroker Holding nun in nur vier Jahren in jeweils extremer Form durchgemacht. ... The post Smartbroker Holding: Zurück in die Aktie appeared first on Boersengefluester.

