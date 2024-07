EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Pyramid AG: Geprüfter Konzernabschluss 2023 bestätigt vorläufige Ergebnisse Konzernumsatz 2023 beträgt EUR 76,0 Mio. (2022: EUR 91,9 Mio.)

Konzern-EBITDA 2023 steigt auf EUR 5,4 Mio. (2022: EUR 4,2 Mio.)

EBITDA-Marge deutlich verbessert auf 7,1 % (2022: 4,6 %)

Einzelabschluss 2023 weist einen Jahresüberschuss von EUR 1,8 Mio. aus (2022: EUR 6,7 Mio.) München, 12. Juli 2024 - Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, veröffentlicht ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 und bestätigt damit die vorläufigen Ergebnisse, die am 26. Februar 2024 bekannt gemacht wurden. Demnach belief sich der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 76,0 Mio. (2022: EUR 91,9 Mio.). Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf EUR 5,4 Mio. (2022: EUR 4,2 Mio.). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 7,1 % (2022: 4,6 %). Die Beteiligung an dem assoziierten Unternehmen Connect Tronics LLP mit einem Buchwert zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 3,3 Mio. wurde im Geschäftsjahr 2023 vollständig abgeschrieben. Grund dafür war der Verlust des wichtigsten Kunden BMX, für den bisher kein ausreichender Ersatz gefunden wurde. Vor diesem Hintergrund erzielte die Connect Tronics im Geschäftsjahr 2023 einen Verlust und wird voraussichtlich auch im Geschäftsjahr 2024 maximal ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen. Ob die Gesellschaft in der weiteren Zukunft wieder nachhaltige Gewinne erwirtschaften kann, ist derzeit nicht abzusehen. Daher wurde aus Vorsichtsgründen eine Vollabschreibung des Beteiligungsansatzes vorgenommen. Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG: "Angesichts des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds können wir mit der Entwicklung der finanziellen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 zufrieden sein. Speziell im zweiten Halbjahr 2023 war eine stärker als erwartete Investitionszurückhaltung der Kunden festzustellen. Während der Konzernumsatz hinter den Erwartungen zurück blieb, konnten wir durch vorausschauende und konsequente Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie die Profitabilität im Konzern erhalten und unsere eigene EBITDA-Prognose sogar übertreffen. Mit unseren modernen, hoch-qualitativen Produkten sind wir hervorragend positioniert, um unsere Strategie für profitables Wachstum umzusetzen. Sowohl bei Self-Service Geräten wie auch bei Touch Displays allgemein rechnen wir in den kommenden Jahren mit einer steigenden Nachfrage. Von diesen Trends können wir profitieren." Der Konzernjahresfehlbetrag beläuft sich insbesondere aufgrund der nach HGB vorgeschriebenen planmäßigen Abschreibungen auf den Geschäfts- und Firmenwert auf EUR 5,1 Mio. (2022: EUR 4,9 Mio.). Trotz des Jahresfehlbetrages erhöhte sich das Eigenkapital des Konzerns zum 31.12.2023 auf EUR 43,3 Mio. (31.12.2022: EUR 38,2 Mio.). Dies ist auf die Einbringung offener Kaufpreisforderungen aus der faytech-Akquisition im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung zurückzuführen. Bei einer Bilanzsumme in Höhe von EUR 72,0 Mio. lag die Eigenkapitalquote zum 31.12.2023 bei 60,1 % (31.12.2022: 43,6 %). Einzelabschluss weist Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1,8 Mio. aus Im Einzelabschluss der Pyramid AG beträgt das Eigenkapital nach den genannten Kapitalmaßnahmen und einem Jahresüberschuss von EUR 1,8 Mio. zum 31.12.2023 EUR 60,9 Mio., bei einer Bilanzsumme von EUR 74,0 Mio. Die Eigenkapitalquote beläuft sich damit auf 82,3 %, nach 59,8 % im Vorjahr. Der geprüfte Konzernabschluss und der Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2023 der Pyramid AG stehen auf der Internetseite unter https://pyramid-ag.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte zur Verfügung. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen. Über die Pyramid AG: Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. Kontakt Pyramid AG:

