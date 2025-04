Pyramid will sich auf sein Kerngeschäft fokussieren. Daher übernimmt man alle Anteile an RNT Rausch aus Ettlingen. Verkäufer ist die Securize IT Solutions aus München, an der Pyramid beteiligt ist. Der Kaufpreis liegt bei 2,5 Millionen Euro plus einem Besserungsschein sowie einer Earn-out-Komponente. Verkauft hat Pyramid die Beteiligungen ...

