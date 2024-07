Die Zinshoffnung ist zurück. Das spielt insbesondere den Aktien der Immobilienkonzerne in die Hände. Deutschlands Marktführer Vonovia beendet die Kurstristesse der vergangenen Wochen und zählt in dieser Woche zu den Spitzenwerten im DAX. Die Aktie der Bochumer nimmt nun sogar wieder Kurs auf das Jahreshoch.Nach einem bärenstarken Mittwoch zählte Vonovia auch am gestrigen Donnerstag zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex. Am Ende des Handelstages stand ein Plus von rund drei Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...