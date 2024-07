Den Haag - Unbekannte Hinterleute haben offenbar versucht, mithilfe verdeckter Social-Media-Kampagnen Einfluss auf die Europawahl zu nehmen. Das zeigt eine Analyse des privaten Forschungsinstituts Trollrensics, das im Auftrag der niederländischen Sozialdemokraten die Aktivitäten sogenannter Trollarmeen in Europa ausgewertet hat, wie der "Spiegel" berichtet.



In Deutschland profitierte der Untersuchung zufolge vor allem die AfD von der verdeckten Unterstützung. Demnach wurde eine riesige Menge von Posts, die vor der EU-Wahl auf der Plattform X für die AfD warben, von einer kleinen Personengruppe verbreitet, die dafür Tausende Accounts nutzte. Den Analysten zufolge handelt es sich bei dem Netzwerk offenbar um eine aus Russland gesteuerte Gruppierung.



Neben der Unterstützung für die AfD hätten die Accounts vielfach russische Propaganda und Falschinformationen verbreitet. Laut Trollrensics umfasst das Netzwerk allein auf der Plattform X mindestens 5.000 Accounts, die konzertiert agieren und von denen viele in der Zeit von 2011 bis 2021 eingerichtet wurden. Auffällig sei, dass das Netzwerk zu bestimmten Zeiten besonders aktiv werde - etwa vor Wahlen.



In Frankreich hat Trollrensics eine weitere Trollarmee entdeckt, die extrem rechte Politik unterstützt - insbesondere den Parteivorsitzenden von Reconquete, Eric Zemmour. In Italien machten die Analysten ein ähnliches Netzwerk ausfindig, dessen Einfluss jedoch geringer als in Frankreich und Deutschland eingeschätzt wird. "Die gesammelten Daten aus der Untersuchung werden wir nun den Sicherheitsdiensten übergeben", sagte der sozialdemokratische EU-Abgeordnete Thijs Reuten.