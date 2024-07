Die Aktien der beiden Radiopharma-Spezialisten Lantheus und Telix Pharmaceuticals kennen in dieser Handelswoche kein Halten mehr. Denn in den USA wurden die Weichen für eine verbessertes Erstattungssystem für radiopharmazeutische Diagnostik-Produkte gestellt. Trotz der massiven Aufwärtsbewegungen sehen die Analysten noch deutliches Potenzial für die Werte.Die Experten von Leerink Partners hoben den fairen Wert für Lantheus von 106 auf nun 127 Dollar an. Noch mehr Potenzial sieht Truist Securities: ...

