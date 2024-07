Der Hamburger Investmanager CEE investiert in einen Solarpark in Südspanien mit 102 MW Leistung. Das Vorhaben wird Teil eines Investmentsfonds für institutionelle Anleger. Die CEE Group investiert in ein PV-Projekt im südspanischen San Pedro del Pinatar in der Region Murcia. Das teilte der Hamburger Investmentmanager mit. Der Solarpark mit einer Gesamtnennleistung von 102,5 MWp befinde sich aktuell in der Bauphase und soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 ans Netz gehen. Bei dem Verkäufer und EPC-Auftragnehmer ...

