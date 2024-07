Weiterstadt (ots) -› Leistungsstärkstes Modell der Octavia-Familie als Limousine und Kombi bestellbar› Topbenziner mit 2,0 Liter Hubraum treibt Octavia RS mit 195 kW (265 PS) an (Octavia RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,7 - 7,1 l/100 km, CO2-Emissionen (kombiniert) 153 - 161 g/km, CO2-Klasse E - F (vorläufige Werte); Octavia Combi RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,8 - 7,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 155 - 163 g/km; CO2-Klasse: E - F (vorläufige Werte))› Aggregat stammt aus derselben Motorenfamilie wie das im Škoda Fabia RS Rally2› Elektromechanisches Differenzial verbindet Top-Fahrleistungen mit Agilität und Komfort› Design Selection RS mit Sportsitzen, Sportlederelenkrad mit Schaltwippen, Pedalerie in Edelstahloptik und vielem mehrDer neue Octavia RS und Octavia Combi RS bilden ab sofort die Speerspitze der aktuellen Octavia-Familie. Schwarze Exterieurdetails an der Karosserie und ein Interieur in der Design Selection RS schaffen gemeinsam ein attraktives Gesamtpaket. Der Topbenziner leistet 195 kW (265 PS), die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. Den Octavia RS bietet Škoda ab 46.990 Euro an, der Octavia Combi RS beginnt bei 47.790 Euro.Die Buchstaben,RS' stehen bei Škoda seit über 50 Jahren für,Rallye Sport' und damit für hohe Performance. Dieses Kürzel ziert die leistungsstärksten Modelle einer Baureihe, so auch den neuen Octavia RS und Octavia Combi RS. Der Schlüssel zu deren dynamischem Charakter ist der neue Motor, der jetzt 195 kW (265 PS) bereitstellt - ein Zuwachs von 15 kW (20 PS) gegenüber dem Vorgängermodell (Octavia RS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,6 - 8,1 l/100 km, CO2-Emissionen (kombiniert) 151 - 183 g/km, CO2-Klasse E - G). Diese Kraft ermöglicht beeindruckende Fahrleistungen: Der Octavia RS sprintet in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Kombiversion absolviert diese Aufgabe in 6,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei beiden Karosserievarianten 250 km/h. Škoda stattet den Octavia RS grundsätzlich mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) aus.Sportfahrwerk, elektromechanisches Differenzial und FahrprofilauswahlDer turboaufgeladene Vierzylinder-Benziner des neuen Škoda Octavia RS stammt aus der Motorenfamilie EA 888 - genau wie das Triebwerk in Fabia RS Rally2, der in der Rallye-WM auf Punktejagd geht. Škoda setzt im Octavia RS auf ein elektromechanisches Differenzial, das die Kraftverteilung zwischen den angetriebenen Vorderrädern regelt. Das um 15 Millimeter abgesenkte Fahrwerk sorgt für einen niedrigen Fahrzeugschwerpunkt, der das Handling optimiert und eine sehr direkte Lenkung über das Multifunktions-Lederlenkrad inklusive Schaltwippen ermöglicht. Sportsitze mit integrierten Kopfstützen bieten hohen Sitzkomfort und einen optimalen Halt.Der kräftige Antrieb ist ein Highlight des Octavia RS. Aber auch optisch macht er eine exzellente Figur. Zahlreiche schwarze Exterieurdetails und RS-Embleme an der Karosserie heben das Topmodell hervor. So sind beispielsweise der Kühlergrillrahmen, die Außenspiegel und die Zierleisten um die Fenster in hochglänzend Schwarz ausgeführt. Die Limousine trägt zudem eine schwarze Heckspoilerlippe, der Kombi eine schwarze Dachreling. Die Stoßfänger vorn und hinten führt Škoda im RS-Design aus. Sie unterstreichen den sportlichen Auftritt des Octavia RS ebenso wie die sichtbaren Auspuffendrohre. Das Modell rollt auf 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen im Design Comet - passend zum restlichen Auftritt in Schwarz gehalten.Die serienmäßige Design Selection RS umfasst Sitzbezüge aus Stoff, rote Ziernähte und Dekorleisten in Dark-Carbon und Piano-Schwarz. Zu den vielen Komfortmerkmalen ab Werk zählen unter anderem beheizbare Vordersitze, Zweizonen-Klimaanlage Climatronic und Ambientebeleuchtung, die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe sind dunkel getönt (Sunset). Die optionale Variante RS Lounge zeichnet sich durch eine Microfaser-Leder-Innenausstattung aus.Octavia RS: bestens ausgestattetAuch in puncto Ausstattung kann sich das Topmodell der Baureihe sehen lassen. Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, Heckleuchten in Kristallglasdesign, Sportabgasanlage, Akustikverglasung vorn, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Fahrprofilauswahl sind Serie. Digital Cockpit Plus, 13-Zoll-Infotainmentdisplay inklusive Navigationssystem, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Phonebox und fünf USB-C-Anschlüsse bieten ein hohes Level an Konnektivität. Über Wireless SmartLink lassen sich Smartphones kabellos mit dem Octavia RS verbinden. Die Sprachassistentin Laura nutzt inzwischen auch ChatGPT und bietet dadurch noch mehr Funktionen als bislang.Breit aufgestellt zeigt sich der Octavia RS auch beim Thema Sicherheit. Serienmäßig an Bord sind Spurhalte- und Spurwechselassistent, dynamischer Fernlichtassistent, Travel Assist und Adaptiver Abstandsassistent sowie das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY.Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des neuen Škoda Octavia RS finden Sie auf skoda-media.de.Škoda Octavia RS - Motorisierungen und Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Limousine, Kombi2,0 TSI, 195 kW (265 PS), 7-Gang-DSG, Front, 46.990, 47.790Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5821662