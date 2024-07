Das vierte Jahr in Folge gab es damit ein Marktwachstum um mehr als 40 Prozent. Insgesamt waren in der Schweiz bis Ende 2023 Photovoltaik-Anlagen mit 6,4 Gigawatt Leistung installiert, mit der mehr als acht Prozent des Schweizer Strombedarfs gedeckt wurde. Für dieses Jahr geht Swissolar von einer weiteren Steigerung des Photovoltaik-Zubaus auf 1800 Megawatt aus. Der Photovoltaik-Zubau in der Schweiz hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord von 1641 Megawatt erreicht. Dies sei ein Marktwachstum um 51 Prozent gegenüber 2022 und das vierte Jahr in Folge eine Steigerung um mehr als 40 Prozent, berichtet ...

