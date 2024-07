Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei ihrer nächsten Sitzung am 18. Juli wird die EZB voraussichtlich eine Zinspause einlegen, so Dr. Cyrus de la Rubia und Nils Müller von der Hamburg Commercial Bank.Dies gehe nahezu einheitlich aus den jüngsten Äußerungen der EZB-Ratsmitglieder hervor. Die Analyse zeige, dass etwa 90% der Mitglieder eine Beibehaltung der Leitzinsen bei dieser Sitzung befürworten würden. Derzeit herrsche unter den Ratsmitgliedern Einigkeit darüber, dass weitere Zinssenkungen in diesem Jahr wahrscheinlich seien, doch der genaue Zeitpunkt und die Anzahl würden noch unklar bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...