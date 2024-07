Toyota steigt beim nordamerikanischen Schnelllade-Joint-Venture Ionna ein. Der Schritt soll Toyota- und Lexus-Kunden den Zugang zum öffentlichen DC-Ladenetz von Ionna ebnen, dessen Aufbau noch in diesem Jahr beginnen soll. Das im Juli 2023 von sieben großen Autoherstellern angekündigte Joint Venture hat den Aufbau eines Schnellladenetzwerks in Nordamerika zum Ziel. Mit Seth Cutler, der zum 1. Februar 2024 die Rolle als CEO übernahm, plant Ionna in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...