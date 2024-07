Wall Street: S&P500: - 0,88 %, S&P500 Equal Weighted: +1,17%, NASDAQ 100: - 2,24 %, RUSSELL 2000: +3,5



Was für ein Handelstag an der Wall Street! Nachdem am Vortag alle Indizes im Gleichschritt gestiegen sind gab es gestern eine Sitzung wie lange nicht mehr. Die großen Techwerte und die KI-Titel mussten deutliche Verluste hinnehmen. Die Unterschiede zu den anderen Segmenten waren erheblich. Die Nebenwerte Indizes RUSSELL2000 und S&P600 konnten mit + 3,5% den größten Tagesgewinn des Jahres erzielen. Der S&P500 Equal Weighted legte knapp 1,2% zu, während die gleichgewichtete Variante fast ein Prozent nachgab. Es standen sich 397 Gewinner und nur 103 Verlierer gegenüber. Die Divergenzen in New York waren gestern so groß wie noch nie in diesem Jahr.



Währenddessen sorgte Joe Biden mit seinem doppelten Versprecher auf der NATO-Jubiläumstagung in Washington für Erheiterung und Sorge zugleich. Der Fauxpas verdeutlichte den Anwesenden und der Welt, wie wenig wahrscheinlich eine Wiederwahl aktuell zu sein scheint. In New York gehörten Hausbau- und Immobilienwerte zu den Top Ten, ausgelöst durch die weitere Beruhigung der Verbraucherpreise und die damit erstarkte Erwartung von Zinssenkungen. Hinten in der Tagestabelle trafen sich die Halbleiterwerte und die KI-Aktien. Die größte Aufmerksamkeit gebührte jedoch Elon Musk. Sein Fahrzeugprojekt hat sich in Stunden um 71 Mrd. $ verbilligt. Was ist passiert?



TESLA wird wohl das Robotaxi-Event verschieben (weiterlesen)...



Das war ein Ausschnitt auf dem Bernecker Börsenkompass von heute Vormittag. Um den Artikel vollständig zu lesen reicht es, wenn Sie uns einen Monat lang gratis testen. Gefallen Ihnen unsere Inhalte nicht, reicht eine Mail an den Kundenservice von Finanzen100 mit der Sie die Testphase beenden. Probieren Sie es aus!