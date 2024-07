FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.07.2024 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 520 (510) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HAYS PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WORKSPACE GROUP TARGET TO 720 (660) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DIAGEO TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2450 (3150) PENCE - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4590 (4558) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 530 (700) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS IAG TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 170 (220) PENCE - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2270 (1925) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 250 (205) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 549 (560) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES FUTURE ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES THG PRICE TARGET TO 49 (48) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob