Deutschland importiert über das Förderinstrument H2Global ab 2027 mindestens 250.000 Tonnen an grünem Ammoniak. Vertragspartner ist ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Produktion soll in Ägypten stattfinden. Die Bundesregierung hat die ersten Abnahmeverträge zum Import von grünem Ammoniak geschlossen, der in Ägypten produziert werden soll. Das teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit. Das sei das Ergebnis der ersten Ausschreibungsrunde für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...