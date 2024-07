The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass Tracey T. Travis, Executive Vice President und Chief Financial Officer, sich entschieden hat, nach mehr als zwölf Jahren vorbildlicher Führung und Dienste im Unternehmen zum 30. Juni 2025 in den Ruhestand zu treten. Ein Nachfolger für den Posten des CFO ist bereits gefunden und wird in den kommenden Wochen benannt werden. Tracey wird eng mit dieser Person zusammenarbeiten, um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu gewährleisten.

"Tracey war eine unschätzbare Geschäftspartnerin und eine vertrauenswürdige Beraterin für mich, unsere Führungskräfte und den Vorstand sowie eine Mentorin und Vorbild für viele in unserem Unternehmen", sagte Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer. "Sie hat eine robuste, integrierte Global Finance Strategy Organisation aufgebaut und geleitet, die als geschätzter Geschäftspartner im gesamten Unternehmen fungiert und dazu beigetragen hat, die Umsetzung unserer Finanzpläne zu optimieren. Ihr finanzieller Scharfsinn, ihre Disziplin und ihre operative Exzellenz waren für das Wachstum unseres Unternehmens von entscheidender Bedeutung, und so viele Bereiche unserer Organisation tragen ihren wertvollen Stempel."

Seit ihrem Eintritt bei The Estée Lauder Companies (ELC) hat Tracey die Bereiche Global Finance, Accounting, Tax, Treasury, Investor Relations, Information Technology und Strategy and New Business Development geleitet. Tracey hat auch den Global Value Council des Unternehmens mit geleitet und war Mitglied des Executive Leadership Team und des Investment Development Committee. Tracey war auch eine respektierte und engagierte Führungspersönlichkeit in ihrer umfangreichen Arbeit mit unserer globalen Investorengemeinschaft.

Unter ihrer Führung hat das Unternehmen seine finanzielle Stärke und Flexibilität verbessert, so dass wir weiter in unsere langfristigen Wachstumstreiber wie Innovation, digitale Transformation, aufstrebende Märkte, Talententwicklung und M&A-Strategie investieren können. Darüber hinaus hat Tracey eine entscheidende Rolle bei der Führung und Weiterentwicklung des finanziellen Profils unseres globalen Markenportfolios gespielt.

In den letzten zwölf Jahren hat Tracey eine robuste, integrierte Global Finance Strategy (F&S) Organisation bei ELC aufgebaut, die als geschätzter Geschäftspartner im gesamten Unternehmen fungiert. Ihr besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Förderung von Talenten im gesamten Unternehmen, um neue Perspektiven in die Finanzfunktion zu bringen. Unter ihrer Führung hat F&S das gesamte Unternehmen in finanzieller Hinsicht geleitet und dabei Geschäfts- und Umstrukturierungschancen maximiert, die Kapitalstruktur optimiert und die Wachstumsstrategien der Marke sowie das Cash-Management unterstützt. Tracey verlässt die F&S-Funktion als veränderte Organisation.

Gemeinsam mit den Führungskräften von ELC hat Tracey die Unternehmensstrategie in der gesamten Organisation verankert und die zentralen Planungsprozesse mit dem Schwerpunkt auf einer exzellenten Ausführung gefestigt. In Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung haben Tracey und ihr Team eine fortschrittliche, durchgängige M&A-Strategie und eine wertorientierte Befähigung und Integration umgesetzt und vorangetrieben, einschließlich vieler wichtiger strategischer Übernahmen und Investitionen wie DECIEM und TOM FORD. Tracey hat auch das Team von New Incubation Ventures (NIV) geleitet, um die Beschaffung, den Aufbau und das Wachstum der Marken und Geschäftsmodelle von morgen zu ermöglichen.

Tracey hat dazu beigetragen, die Informationstechnologie des Unternehmens weiter zu verbessern und aufzuwerten. Sie hat den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens durch Investitionen in Bereiche wie digitale Technologiezentren auf der ganzen Welt gestärkt, den globalen Ansatz von ELC in Bezug auf Technologiemanagement und Innovation verkörpert und die Vielfalt der Fähigkeiten des Unternehmens erhöht. Außerdem war Tracey maßgeblich am Aufbau der Shared-Services-Kapazität des Unternehmens beteiligt, um das Geschäft und sein Wachstum zu unterstützen.

Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Talententwicklung und des Engagements, indem sie das Finance Strategy Leadership Development Program (FASLEAP) von ELC entwickelte und ausbaute und den Ansatz der Funktion zur Identifizierung, Schulung und Platzierung von Spitzentalenten leitete. Tracey war auch ein engagierter Global Executive Sponsor der Women's Leadership Network (WLN) Employee Resource Group (ERG), wo sie dazu beitrug, eine Kultur der Anerkennung von Frauen als Pionierinnen in der Schönheitsbranche zu fördern und ihre Kreativität und ihren Einfallsreichtum bei der Gestaltung von Trends und der Neudefinition von Standards hervorzuheben. Sie war eine leidenschaftliche Verfechterin der Bemühungen des Unternehmens in den Bereichen Philanthropie, Bürgersinn und Nachhaltigkeit sowie Inklusion, Vielfalt und Gleichberechtigung, unter anderem durch das Vorantreiben von Initiativen zur Förderung der Gleichberechtigung der Rassen und der Repräsentation innerhalb des Unternehmens und der Schönheitsindustrie.

"Tracey ist eine inspirierende und visionäre Führungspersönlichkeit, die sich in all den Jahren ihrer engagierten Tätigkeit für unser Unternehmen für unsere Werte eingesetzt hat", sagte William P. Lauder, Executive Chairman. "Tracey hat unser Unternehmen in bemerkenswerter Weise vorangebracht, indem sie unsere Portfoliostrategie geleitet hat, aber auch indem sie unsere Talente entwickelt, eine Kultur der Inklusion und des kontinuierlichen Lernens kultiviert und Initiativen zur Förderung eines vielfältigeren und gerechteren Arbeitsplatzes und Markts vorangetrieben hat."

Tracey wurde im Laufe ihrer herausragenden Karriere mit zahlreichen Branchenpreisen und Auszeichnungen geehrt. Sie wurde von der Zeitschrift Institutional Investor Institutional Investor als bester CFO ausgezeichnet und von der Zeitschrift Black Enterprise als eine der "Top 100 African Americans in Corporate America" sowie als "The Most Powerful Women in Corporate America" geehrt. Im Jahr 2019 wurde sie mit einem Achiever Award von Cosmetic Executive Women ausgezeichnet. Tracey ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Accenture PLC und des Verwaltungsrats von Meta Platforms Inc. (früher Facebook).

ÜBER THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ und die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD, verkauft.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.elcompanies.com.

ELC-C

ELC-L

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240711422170/de/

Contacts:

Medienarbeit:

Jill Marvin

jimarvin@estee.com

Investorenbeziehungen:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com