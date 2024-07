Solide Unterstützung und Kurserwartungen

Die Aktien der Deutschen Bank (DBK) zeigten am Morgen im XETRA-Handel Rückgänge und fielen auf 15,27 EUR. Trotz des aktuellen Abwärtstrends bleibt die Aktie nur etwa 11 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 17,01 EUR, erreicht am 26. April 2024. Analysen deuten darauf hin, dass ein Überschreiten der aktuellen Widerstandslinie die Aktie in eine Aufwärtsbewegung führen könnte. Die erwarteten Quartalsergebnisse am 24. Juli könnten ein entscheidender Moment für Anleger sein, insbesondere da Analysten einen Gewinn von 2,25 EUR je Aktie für das Jahr 2024 prognostizieren.

Technische Analyse und Handelsstrategien

Der Test der 20-Tagelinie wird von Experten als potenzieller Anlass für einen Long-Trade gesehen. Unterstützt wird diese Einschätzung durch die gleitenden Durchschnitte und eine signifikante Marke bei 15 EUR. Ein nachhaltiger Durchbruch über die derzeitige Markierung könnte das Kursziel von 17,11 EUR, welches von Analysten angegeben wird, wieder ins Visier rücken. Der Rückzug der Klage eines Ex-Händlers im Libor-Skandal wird als weiterer positiver Impuls gewertet. Im Vorjahresvergleich konnte die Deutsche Bank ihren Quartalsumsatz um 23,52 Prozent auf 17,26 Mrd. EUR steigern, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Anleger sollten jedoch vorsichtig agieren und relevante Unterstützungsniveaus im Auge behalten.

