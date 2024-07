© Foto: Smartbroker Holding AG



Unser YouTube-Kanal freut sich über 30.000 Abonnenten. Mit spannenden Interviews, informativen Chartanalysen und interaktiven Live-Shows rund um Börse und Finanzen halten wir sie täglich auf dem Laufenden.Seit dem Start im Januar 2021 hat sich wallstreetONLINE TV als feste Größe in der Finanz-YouTuber-Welt entwickelt. Die meinungsstarken Interviews und detaillierten Live-Analysen haben sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. In dieser Woche konnte wO TV die Marke von 30.000 Abonnenten knacken. Auch in Zukunft wird unser Team Sie dort mit den wichtigsten Börsenstories versorgen. "Hereinspaziert in die Börsenlounge!" heißt es Montag bis Freitag um 14:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal …