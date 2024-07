Aurubis hat gestern den größten Wartungsstillstand seiner Geschichte am Hamburger Standort erfolgreich abgeschlossen. In dessen Zuge hat das Unternehmen zudem Investitionsprojekte in wasserstofffähige Anodenöfen und eine Ausbaustufe für CO2-freie Industriewärme fertiggestellt. Mit rund 500 Einzelmaßnahmen und einem Budget von rund 95 Mio. € zur Instandhaltung und technischen Erneuerung der Anlagen war dies der größte Stillstand in der Geschichte von Aurubis Hamburg. Dazu zählen unter anderem die technische Prüfung des Abhitzekessels, Erneuerungsarbeiten im Schwebeschmelzofen und der Einbau von ...

