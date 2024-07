© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa



Während die Tesla-Aktie am Donnerstag ihre Gewinnsträhne beendete, folgt am Freitag ein Downgrade durch die UBS. Die Tesla-Aktie hat nach 11 Tagen mit Kursgewinnen in Folge am Donnerstag alle Gewinne wieder abgegeben. Die Titel fielen im Rahmen eines breiten Tech-Ausverkaufs um über acht Prozent. Damit ist die Aktie seit Jahresbeginn wieder ins Minus gerutscht. Die Schweizer Großbank UBS hat am Freitag zwar das Kursziel für Tesla-Aktien von 147 auf 197 US-Dollar erhöht. Dennoch hat Analyst Joseph Spak das Rating von "Neutral" auf "Sell" herabgestuft, auch wenn er Tesla als "mehr als nur einen Autobauer" betrachtet. Spak äußerte, dass es zunehmend schwieriger werde, Tesla korrekt zu …